حلمى طولان: رفضت تدريب منتخب مصر الأولمبي بسبب عدم "التقدير"

كشف حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق البنك الأهلى عن رفضه تولى تدريب المنتخب الأولمبي بسبب عدم " التقدير" من قبل مسئولى الكرة فى مصر حيث تم الأستعانة بأحد تلامذتى فى تدريب المنتخب الأول فى ذلك التوقيت.

وقال حلمى طولان خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7: "هناك بعض الأشخاص فى مجلس إدارة نادى الزمالك لا يعملون لصالح القلعة البيضاء ويعملون لمصالح شخصية فقط ".

وأضاف حلمى طولان: "لم أشارك فى انتخابات نادى الزمالك الماضية وأدعم حسين لبيب فى رئاسة القلعة البيضاء والأنسب فى ذلك التوقيت وفاروق جعفر زعلان منى عشان مكنتش بدعمه لأنه كان نازل الانتخابات بتوجيه من أحد الأشخاص".

وتابع حلمى طولان قائلا "أنا طلعت مواهب كثير وإبراهيم سعيد دا حكاية ولاعيب هايل وكان محتاج معاملة خاصة وقسوة حيث كنت أهمله فى بعض الأوقات وكنت على تواصل مع ثابت البطل للتعامل معه".

وأختتم حلمى طولان حديثة قائلا " أنا زملكاوى غصب عن عين اى حد وشعار الاهلى فوق الجميع دا للأهلاوية بس ودا شى محترم ومنظومة ناجحة ".