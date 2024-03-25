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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: نحرص على توفير الخدمات التموينية لمناطق مشروع "بشاير الخير"

صدى البلد

قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أحمد إبراهيم، اليوم "الإثنين"، إن المديرية تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع "بشاير الخير" من خلال توفير الخدمات التموينية من الخبز والسلع التموينية المختلفة.

وأشار إلى نجاح المديرية في توفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع "بشاير الخير" من الخبز البلدي من خلال مخبز نصف آلي، وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع متوسط 10 آلاف رغيف لكل منفذ تقريبا.


وأضاف أنه يتم توفير السلع التموينية من خلال مجمع "أليكس" ومنفذين من منافذ مشروع "جمعيتي" وكذلك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية تعمل بمثابة منفذ متحرك.

وتابع أن هناك مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير إدارة تموين غرب والجمرك ورئيسة الرقابة للمرور اليومي للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، ومتابعة أي نقص أو عجز في القطاع التمويني.

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