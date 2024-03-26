دفعة جديدة من المسلسلات ينتظرها المصريون في النصف الثاني من رمضان| تفاصيل

قدم نجوم الفن، خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات، ضمن سباق الدراما الرمضانية للعام الحالي 2024 .

ومع انتهاء الأعمال ذات الـ 15 حلقة، يتساءل عشاق الدراما المصرية عن المسلسلات المتوقع عرضها خلال النصف الثاني من الشهر الكريم .

و ينتظر المصريون مجموعة مميزة من المسلسلات خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم ، بعد سيطرة سيناريو ١٥ حلقة علي دراما رمضان ٢٠٢٤ .

وتضم هذه المسلسلات مجموعة مميزة من النجوم من ضمنهم " شريف منير ، اسر ياسين ، نيلي كريم ، كريم محمود عبد العزيز ، شيكو … و غيرهم .

و في الفيديو التالي نكشف المسلسلات المقرر عرضها خلال النصف الثاني من الشهر الكريم و من هم نجوم هذه المسلسلات ….