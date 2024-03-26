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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دفعة جديدة من المسلسلات ينتظرها المصريون في النصف الثاني من رمضان| تفاصيل

صدى البلد

قدم نجوم الفن، خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات، ضمن سباق الدراما الرمضانية للعام الحالي 2024 . 

ومع  انتهاء الأعمال ذات الـ 15 حلقة، يتساءل عشاق الدراما المصرية عن المسلسلات المتوقع عرضها خلال النصف الثاني من الشهر الكريم . 

و ينتظر المصريون مجموعة مميزة من المسلسلات خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم ، بعد سيطرة سيناريو ١٥ حلقة علي دراما رمضان ٢٠٢٤ . 

وتضم هذه المسلسلات مجموعة مميزة من النجوم من ضمنهم " شريف منير ، اسر ياسين ، نيلي كريم ، كريم محمود عبد العزيز ، شيكو  … و غيرهم . 

و في الفيديو التالي نكشف المسلسلات المقرر عرضها خلال النصف الثاني من الشهر الكريم و من هم نجوم هذه المسلسلات …. 

النصف الثاني من رمضان دراما رمضان ٢٠٢٤ موسم دراما رمضان بدون سابق انذار دراما رمضان

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