مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. مقـ تل سيد رجب

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، مفاجأة كبرى خاصة بالحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، والتي كشفها الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

تفاجأ دكتور ياسين خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، بمكالمة من السيدة التى تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، والدة فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وهي تخبره أن يأتي لها على الفور؛ لأن عمه عبد الحميد عندها وهي قلقة.

تفاجأ دكتور ياسين خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، بمكالمة من السيدة التى تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، والدة فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وهي تخبره أن يأتي لها على الفور؛ لأن عمه عبد الحميد عندها وهي قلقة.



وبالفعل ذهب دكتور ياسين على الفور للمكان الذي أرسلته له، لكن عندما وصل إلى المكان وجد عمه الحاج عبد الحميد مقتول، وملقى على الأرض، ومع هذا المشهد انتهت الحلقة دون الكشف عن القاتل.



شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بيت الرفاعي، أحداثا مثيرة حيث نجح “فاروق” في إتمام زواجه من ابنة عمه “رقية” ملك قورة وتم عقد قرانهما، في وجود عمه “عبد الحميد” سيد رجب، ومساعده، وزوجته “داليا” دنيا المصري التي يبدو عليها الاستياء والحزن بسبب هذا الزواج، حيث ظلت تشاهد عقد القران وهي تبكي، كما يبدو على “رقية” الحزن والإجبار على الزواج.

واكتشف “ياسين” أمير كرارة، الفخ الذي نصبه له عمه عبد الحميد و فاروق، حيث اقنعه انه يعرف مكان “جمالات” رحاب الجمل الذي يبحث عنها، والغرض انه يريد ان يوصل فاروق به، ولكن ارسل “ياسين” المعلم “سعيد” محمد لطفي لعمه كواحد من المارة ليتأكد انه وحده ليكتشف سيعيد ان فاروق ينتظره في السيارة فيبلغه ان لا يذهب هناك لانه كمين من الثنائي له.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.