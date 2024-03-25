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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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10 آلاف وجبة| أحمد موسى يعرض أكبر مائدة إفطار بالمطرية

حي المطرية
حي المطرية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا تلفزيونيا عن إفطار حي المطرية، حمل عنوان “هنا كوكب المطرية أطول مائدة إفطار في العالم”.

وأكد موسى، أن حي المطرية ترند اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والإعلام في مصر والعالم، مضيفا أن هذا الأمر بعد إفطار حي المطرية للعام العاشر على التوالي.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 7 شوارع كاملة العدد و٢٥ الف صائم في إفطار المطرية، رمضان في حي المطرية حاجة تانية بأكبر مائدة إفطار.

وتابع أن هذه المائدة تتطلب حجما ضخما من الجهد، وأطنانا من اللحوم والدواجن والمحاشي على هذه المائدة، مستدركا ان عزبة حمادة في حي المطرية ترند منتصف شهر رمضان بأطول مائدة إفطار كل عام، وهذا الأمر يعبر عن مصر الجميلة والهادئة والمستقرة.
 



 

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