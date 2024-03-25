وفاء مكي تفجر مفاجأة عن خلافها مع ميار الببلاوي

ردت الفنانة وفاء مكي، على هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها وتكذيبها في قضية تعذيب الخادمتين، قائلة: "كنت بشتغل مع ميار زمان ومشوفتش من وقت الواقعة لحد ما طلعت وصوتت وانهارت ولطمت وعيطت وأدلت بشهادتها ثم تراجعت".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "قلت أثناء تسجيل حلقة مع إحدى المذيعات في قناة فضائية قبل واقعة اعتراف ميار الببلاوي: "ربنا هيظهر الحق في يوم من الأيام وفي ناس هتندم إنها ظلمتني، وكأن باب السماء مفتوح".

وفي سياق آخر، تابعت الفنان وفاء مكي، :" الفنان دون علاقات جيدة لن تعرض عليه أعمال فنية، والخبرة تأتي بعد العلاقات، وأنا لا أجيد فن العلاقات.