عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الولايات المتحدة تخصص 6 مليارات دولار لخفض انبعاثات الصناعات الثقيلة

خفض الانبعاثات
خفض الانبعاثات

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم منح بقيمة 6 مليارات دولار لمساعدة الشركات على خفض الانبعاثات من صناعات المعادن والكيماويات، وغيرها من الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها، حيث يشمل ذلك تمويل بناء أول مصنع جديد لصهر الألمنيوم في الولايات المتحدة الأميركية منذ 45 عاماً.

وبحسب بلومبرج الشرق، من المقرر أن تحصل شركة "سينتشري ألمنيوم" التي كانت في الماضي أحد أبرز المستفيدين من الحرب التجارية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع الصين، على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لبناء منشأة لصهر الألمنيوم، بحسب بيان صدر أمس الإثنين. 

سيضاعف ذلك حجم الإنتاج المحلي الحالي للبلاد من المعدن كثيف الاستهلاك للطاقة، مع الحد من الانبعاثات بـ75% تقريباً.

تراجع الإنتاج المحلي
الإنتاج المحلي للألمنيوم المستخدم في تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات والطائرات المقاتلة، بدأ يتراجع بصورة مطردة على مدى سنوات. حدث هذا الانخفاض رغم ارتفاع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى قانون المناخ الموقع من قبل بايدن، والذي زاد استهلاك المواد اللازمة لعملية انتقال الطاقة.

ذكر جو كوين، نائب رئيس "إس إيه إف إي"، وهو مركز بحثي مقره في واشنطن يدعم استقلال الطاقة في الولايات المتحدة: "تصعُب المبالغة في تقدير أهمية ما ستعنيه هذه المنحة لقطاع الألمنيوم المحلي".

تابع أن "بناء محطة صهر محلية جديدة يعيد الولايات المتحدة إلى دورها المهم، ويعدّل تراجعنا الخطير على مدى عقود في إنتاج الألمنيوم الأساسي".

يُعد المشروع واحداً من بين 33 مشروعاً وقع الاختيار عليها للحصول على منح بقيمة 500 مليون دولار لكل منها، وذلك ضمن برنامج وزارة الطاقة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، علاوة على تنشيط المجموعات الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للتصنيع في الولايات المتحدة.

ستستهدف هذه الأموال قطاعات تتسبب في ربُع الانبعاثات بأميركا، لكن التحول لتقنيات منخفضة الكربون عملية صعبة ومكلفة.

 يُعد تخلص هذه القطاعات من الانبعاثات مسألة مهمة للغاية إذا أراد البيت الأبيض تحقيق هدفه بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بـ50% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي.

قطاعات يصعب إزالة الكربون منها
عموماً، أشارت إدارة بايدن إلى أنه من المنتظر أن تخفض هذه المشروعات ما يعادل أكثر من 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهي كمية تساوي انبعاثات 3 ملايين سيارة تعمل بالبنزين كل عام.

أوضحت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم في بيان: "ستحد هذه الاستثمارات من انبعاثات هذه القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها، وستضمن بقاء الشركات الأميركية والعمال الأميركيين في صدارة الاقتصاد العالمي".

ازالة الكربون الأميركي جو بايدن الإنتاج المحلي الحرب التجارية الرئيس الأميركي جو بايدن الصناعات الثقيلة الكربون الولايات المتحدة الأميركية أنبعاثات غازات الاحتباس خفض الانبعاثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

ترشيحاتنا

ترك وصيته واستغفر.. محفظ قرآن ينهي حياته ويطلب من والدته طلبا استثنائيا

أحكام المرأة في رمضان.. أمور مهمة لكل مسلمة

مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية في ضربات جوية مجهولة على دير الزور

الدعوات تحقق المعجزات.. تفاصيل 15 يوما قضاها أحمد رفعت داخل العناية المركزة

المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

مدبولي للتجار: زيادة أسعار بعض السلع كل يوم أو أسبوع غير مقبولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لامع .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ