اتحاد الصناعات: انخفاض في أسعار السلع والمنتجات وسيستمر.. فيديو

علق كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمنتجين بشان أسعار السلع.

وقال كمال الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،إنه هناك إجراءات اقتصادية قوية تم اتخاذها في الدولة المصرية .

وأضاف كمال الدسوقي:" الأسعار في طريقها للانخفاض بشكل كبير وسيكون هناك انخفاض في أسعار مختلف انواع السلع وليس الأساسية فقط.

وتابع كمال الدسوقي:" هناك انخفاض في الأسعار بشكل تدريجي، ولا توجد بضائع متوقفة في الموانئ ودائرة العمل مستمرة ".

واكمل كمال الدسوقي:" هناك اجتماعات دورية ومستمرة منذ 10 أيام بين الدولة والمنتجين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لبحث آليات خفض الأسعار ".