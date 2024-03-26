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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الصناعات: انخفاض في أسعار السلع والمنتجات وسيستمر.. فيديو

صدى البلد

علق كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، على  اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمنتجين بشان أسعار السلع.

 

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وقال  كمال الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،إنه هناك إجراءات اقتصادية قوية تم اتخاذها في الدولة المصرية .

 

وأضاف كمال الدسوقي:" الأسعار في طريقها للانخفاض بشكل كبير وسيكون هناك انخفاض في أسعار مختلف انواع السلع وليس الأساسية فقط.

 

وتابع كمال الدسوقي:" هناك انخفاض في الأسعار بشكل تدريجي، ولا توجد بضائع متوقفة في الموانئ ودائرة العمل مستمرة ".

 

واكمل كمال الدسوقي:" هناك اجتماعات دورية ومستمرة منذ 10 أيام بين الدولة والمنتجين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لبحث آليات خفض الأسعار ".

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