حدث ليلا.. معلم لغة عربية ومحفظ قرآن ينهي حياته بسوهاج.. وتفاصيل 15 يوما قضاها أحمد رفعت داخل العناية المركزة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

بدون أسباب معلنة أو منشور ينذر فيه عن نواياه، خرج مدرس للغة العربية يعلن عن عزمه في إنهاء حياته، تاركًا وصيته لأحبائه وطلابه لتفوح رائحة قراره مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بعد أن نفذ خطته.

بفضل دعوات ملايين المصريين، استرد اللاعب أحمد رفعت وعيه داخل مستشفى زمزم بالإسكندرية، عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري أول أيام شهر رمضان.

قالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل حقيقي للأسرى

اعلن حزب الله عن قصف موقعي شوميرا وشلومي الإسرائيليين على الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة