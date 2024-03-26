قرارات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين 2024 الآن | تفاصيل

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين 2024 ، حيث أعلنت أنه قد تقرر رسمياً مد فترة تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفتي معلم ومعلم أول فقط لمن لم يستكمل.

وشددت على من لم يحضر من الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/2024 بالمديريات التعليمية ، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين "برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي " في الفترة من 27 مارس 2024 حتى 15 ابريل 2024 واتباع اجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين



يأتي ذلك في إطار تنظيم اجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الاعلى من وظائف المعلمين ، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023 / 2024 اونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين ، وفي اطار خطة العمل الواردة من الادارة العامة لمركز المعلومات بالاكاديمية.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سوف يتم مخاطبة مديري مديريات التربية والتعليم بخطة تنفي باقي الوظائف المستهدفة للترقي الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة تعميم نشرة دورةية على دواوين المديريات والادارات التعليمية وجميع المدارس وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها ، مع اعتبار هذا الامر هام وعاجل جدا وتحت رعاية مديري مديريات التربية والتعليم .

إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم



كما قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين (وكيل ومدير إدارة مدرسية ، وكيل ومدير إدارة تعليمية - التوجيه الفني) لمن يرغب في الفترة من 27 مارس 2024 حتى 4 ابريل 2024 وذلك طبقا لما ورد إلينا من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية .