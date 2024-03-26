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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا: هرجع المنتخب وأنا رقم واحد في مصر

كهربا
كهربا

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلي، أنه صدم من استبعاده من قائمة منتخب مصر، وكان واثقا من الانضمام ولكن لم يحدث،وأن علاقته بالتوأم حسام وإبراهيم ممتازة.

وقال كهربا، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر:" اتصدمت لما لقيت نفسي بره قائمة المنتخب، ولكن بموت نفسي وأنا هرجع المنتخب وأنا شايف ‘ني رقم واحد في مصر، وعلاقتي بالتوأم حسن ممتازة، وباركت لزملائي في الأهلي على الانضمام للمنتخب".

وأضاف: أن نسخة كهربا في الأهلي أفضل بكتير من نسخة الزمالك، لأن في الأهلي بسجل أهداف حاسمة في البطولات وبناخد بطولات،ولكن في الزمالك كنت بسجل أهداف ولكن دون بطولات.

وعن فرح أخته، قال: أختي بتعمل لي كل حاجة، وهي الأهم، وما ينفعش أسيبها في اليوم ده، وأنا أجلت الفرح 4 مرات، ولكن المرة دي كنا حاجزين كل حاجة، وتحدثت مع اللاعبين، ثم تحدثت مع مستر كولر فوافق، ولكن قال لي هترجع رقم ثلاثة، وهتحتاج مجهود كبير لكي تعود للتشكيل مرة أخرى.

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