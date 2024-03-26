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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملة اعتقالات.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم الثلاثاء، مواطنين من نابلس.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها، إن قوات خاصة اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس صباح اليوم، تلاها عدد من الجيبات، وداهمت أحد المنازل واعتقلت منه المواطن إسماعيل رمانة.


وأضافت المصادر أن قوة احتلالية أخرى اقتحمت منطقة رفيديا غرب المدينة، وداهمت أحد المنازل فيها، واعتقلت المواطن أيبك أبو عيشه، بعد أن فتشت منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، استهدافه لمناطق شمال غرب مدينة غزة، وبيت لاهيا، بالأحزمة النارية، بينما طال القصف بالطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية مناطق متفرقة بالقطاع، لا سيما مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ172، واصل الاحتلال حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، حيث أخرج مستشفى الأمل عن الخدمة، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم التاسع على التوالي.

وأفاد مصادر صحية في القطاع، بوقوع 15 شهيدا على الأقل، بينهم 4 أطفال، وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وسبق أن أفادت مصادر محلية في رفح بسماع دوي انفجار كبير إثر غارة إسرائيلية على المدينة، بالتزامن مع شنّ الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي عنيف شمالي قطاع غزة.

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