خبير سياسات دولية: دولة الاحتلال أصبحت منبوذة داخل أروقة الأمم المتحدة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة يعكس الإجماع الدولي حول أهمية وقف إطلاق النار، متابعًا أن دولة الاحتلال أصبحت منبوذة داخل أروقة الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي.



وأضاف “سنجر” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحاول تحقيق توازن لمصالحها وهو ما يأتي على حساب الإنسانية في بعض الأوقات.

وأكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية أن دولة الاحتلال تحركت بجنون بهذه الحكومة الطائشة اليائسة التي قتلت النساء والأطفال، لافتًا إلى أن أي عملية في رفح الفلسطينية ستكون نهاية دولة الاحتلال وهذا ما يشعر به الأمريكيين تمامًا.