مفاجأة.. والد نائب مدير البنك الأهلي يشهد ضده في قتل زوجته الثانية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية نائب مدير عام البنك الأهلي محكمة الجنايات لاتهام بقتل زوجة والده واستمعت النيابة الي اقوال زوج الضحية ووالدة الجاني.

وشهد بأنه متزوج عرفياً من المجني عليها لعدم رغبه أبنائه في إتمام الزيجه مضيفاً انه وقت حدوث الواقعة فوجئ بحضور المتهم الي محل سكنه للاطمئنان علي والدته وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها قاما علي أثرها كلا منها بالانصراف و مغادرة العين محل الواقعة وحال ذهابه للاطمئنان علي زوجته المجني عليه أبصرها على الأرض فقام بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ولم يبصر واقعه التعدي.



جاء في أمر الإحالة أن المتهم ضرب المجني عليها - زوجه والده - عمداً ولم يكن قاصداً من ذلك قتلها، إلا ان الضرب أفضى إلى موتها، لخلاف سابق بينهما لزواجها من والده فأثار ذلك حفيظته فتوجه حيث أيقن تواجدها وما أن ظفر بها حتي كال لها عده ضربات بأنحاء متفرقه بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من اعلي درج العقار محل سكنها ، فحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.