خالد النبوى ضربنى ومع عمليات التجميل.. تصريحات نارية للفنانة مى سليم

كشفت الفنانة مى سليم عن ضرب خالد النبوى لها فى فيلم “الديلر”، والذى شاركت فى بطولته مع أحمد السقا.

وقالت مى سليم، فى برنامج “نجوم رمضان أقربلك” للإعلامية إنجى على: “أول مشهد لي في فيلم الديلر كان مع خالد النبوي في الحارة، وضربني جامد وكنت فاكرة إنه هيضرب على الهواء”.

وأضافت مى سليم: “بشتغل في الفن و عندي 12 سنة، وأنا مش ضد عمليات التجميل وبحب تتعمل بعقل علشان متتحولش لهوس”.

وأوضحت مى سليم عن مسلسل “المداح.. أسطورة العودة”: "أول ما روحت تصوير "المداح" قولتلهم أنا بسمع إن عندكم عفاريت وبجد بيحصلكم حاجة، قالولي متخافيش دي حاجات بسيطة، بعدها كنت بصور مشهد مع فتحي عبد الوهاب والولد اللي بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة الجاكيت ولع".

وتابعت: “الأوضة اللي كنا فيها كان فيها شمع، سألت الولد إنت جيت ناحية الشمع قالي والله أنا واخد الجاكيت في حضني مجتش ناحيتها، خرجت لأستاذ أحمد سمير فرج سألته إيه دا أنا لسه تاني يوم تصوير والولد اللي كان بيعملي شعري السيشوار فرقع، كل مرة أروح للوكيشن بقرأ كل الآيات القرآنية اللي حفظاها وبشغل قرآن في الكرفان”.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.