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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محملة بأسلحة متطورة وجنود.. قاعدة خراب الجير تستقبل طائرة شحن أمريكية

أرشيفي
أرشيفي

هبطت طائرة شحن أمريكية بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من العراق، محملة بمواد لوجستية وعسكرية وأسلحة متطورة وجنود أمريكيين.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ يأتي ذلك في ظل التعزيز العسكري المتواصل من قبل قوات “التحالف الدولي” في شمال شرق سوريا، تحسباً لأي هجمات خارجية محتملة ولتحصين قاعدتها.

وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي هبطت في القاعدة إلى 3 خلال 24 ساعة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، هبوط طائرة شحن أمريكية في منطقة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وجنود، تزامنا مع تحليق مروحي في أجواء المنطقة.

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