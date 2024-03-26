18 ألف جنيه شهريا .. فرص عمل جديدة للشباب.. تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت ووظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة بمجال الاثاث برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة برواتب تصل 18 ألف جنيه كما يلي :-

- تطلب شركة للأثاث المكتبي والديكور والتشطيبات موظفين في شراء أثاث مكتبي، بمدينة نصر.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس.

- خبرة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات.

- أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- لديه مهارات تفاوض ممتازة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- صافي المرتب يبدأ من 8000 إلى 14000 جنيه.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- يومين عطلة.

- مكافأة كل شهر.



كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.