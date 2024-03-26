وزير الدفاع الصهيوني يؤكد من واشنطن استمرار العمليات العسكرية في غزة

أكد وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة العمل العسكري لتفكيك حماس والإجراءات التي من شأنها انهيار حكمها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر جالانت أنه أكد لبلينكن أن اسرائيل لن توقف القتال في غزة حتى تعيد جميع المختطفين.

ياتي هذا استمرار لما أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عليه أمس الاثنين من أنّ بلاده لا يمكنها وقف حربها على قطاع غزة، بينما لا يزال هناك رهائن هناك.

وأردف: «سنعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلاً لحماس، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته، ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب، ولا يزال هناك رهائن محتجزون في غزة».

وقال: «عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال»، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع مقاتلي حزب الله في لبنان منذ بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي.