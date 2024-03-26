طفلة: حديث "لأمرتها أن تسجد لزوجها" ليس فيه توازن.. وعلى جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة، حول فى حديث ما معناه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه (لو كنت آمِرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)، ليه الحديث ده ما كده فيه تفرقه بين الرجل والمرأة؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع، اليوم الثلاثاء: "حصل بس لازم نفهم القصة والحكاية وده اتقال فى إيه، فالحكاية كلها أن الستات كانوا يشكوا لرسول الله من أزواجهم، إما الرجل عنيف أو بخيل أو ما إلى ذلك، فكان سيدنا النبي يضغط على الرجالة، ويقول لهم على فكرة "خياركم خياره لأهله"، ويضغط على الرجالة، فقوم إيه الستات ابتدت تفترى، فى حد نصير لهم، فالرجالة يجوا يشكوا لرسول الله ويقولوا لهم الستات اتقلبت علينا ولا عاوزه ترضع الولد، ولا عاوزه تعمل أى حاجة فى البيت تعبنا يا رسول الله".

وتابع: "سيدنا النبي جمع معشر النساء وقال لهم عارفين إن الرجالة دول ليهم فضل كبير عليكم، وبيتعبوا وبيشقوا، عارفين لو ربنا أمر أحد بالسجود لأحد لأمر المرأة بالسجود للزوج، فالستات استجابت لرسول الله، فالرجالة افترت فسيدنا النبي ضغط عليهم ثانية، فسيدنا النبي كان قاعد يقول لدول ولدول".

وأضاف: "فى أكثر من حديث فى السنة، عن هذه العلاقات والحديث ده واحد فقط من أكثر من حديث ونصوص كثيرة، فى توازن لأن دول كانوا يشتكوا شوية ودول شوية شوية، لكن العلة عندنا إننا بنخرج عن السياق والسباق واللحاق، ونمسك فى حاجة واحدة ونقول ده كده مفيش توازن".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.