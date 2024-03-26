عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يوزع 126 ألف كرتونة مواد غذائية خلال رمضان

صدى البلد

قام بنك مصر بتوزيع أكثر من 126 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة الزهراوان، مؤسسة الجود، مؤسسة خير وبركة والمرأة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على دعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال المساهمة في مبادرة كرتونة الخير والتي تستهدف تقديم كراتين مواد غذائية للأسر المستحقة لدعمهم في تلك الآونة وما يشهده المجتمع المصري من ازمة ارتفاع الأسعار، وغيرها من الظروف المحيطة التي تؤثر علي الحياة المعيشية للأفراد، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.

وحرص البنك على مشاركة موظفيه في مبادرة كرتونة الخير بجهودهم الفردية التطوعية من خلال المشاركة في تعبئة الكراتين وتوزيعها على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، كما شارك موظفي البنك مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع علي تجهيز نحو 3500 كرتونة غذائية لدعم الأسر المستحقة.
ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين.

ارتفاع الأسعار أزمة أرتفاع الأسعار الأسر المصرية الاسر المصرية الاولي بالرعاية الأسر المستحقة التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الصهيوني السابق: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها بسبب نتنياهو

هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد

تحايل وتحـ.رش.. مفاجآت عن المتهم بقتل حبيبة الشماع والسائق يرد

واشنطن بوست: الخلاف يتسع بين بايدن ونتنياهو بعد قرار مجلس الأمن

هل يجوز الاعتكاف في المنزل بدلا من المسجد لظروف العمل.. المفتي يجيب

"أبواب الخير" تقدم الدعم لـ 6 ملايين مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ