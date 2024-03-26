بنك مصر يوزع 126 ألف كرتونة مواد غذائية خلال رمضان

قام بنك مصر بتوزيع أكثر من 126 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة الزهراوان، مؤسسة الجود، مؤسسة خير وبركة والمرأة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على دعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال المساهمة في مبادرة كرتونة الخير والتي تستهدف تقديم كراتين مواد غذائية للأسر المستحقة لدعمهم في تلك الآونة وما يشهده المجتمع المصري من ازمة ارتفاع الأسعار، وغيرها من الظروف المحيطة التي تؤثر علي الحياة المعيشية للأفراد، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.

وحرص البنك على مشاركة موظفيه في مبادرة كرتونة الخير بجهودهم الفردية التطوعية من خلال المشاركة في تعبئة الكراتين وتوزيعها على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، كما شارك موظفي البنك مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع علي تجهيز نحو 3500 كرتونة غذائية لدعم الأسر المستحقة.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين.