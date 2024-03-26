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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

دهب
دهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على دلالات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 45 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3135 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 18 دولارات لتسجل 2190 دولارًا.


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3583 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2687 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2090 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25080 جنيها.


ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار، بفعل التغييرات في سعر صرف الدولار بالبنوك، والأسعار البورصة العالمية، ولافتًا إلى ارتفاع نسبي في الطلب على الذهب، استعدادًا لموسم الخطوبة والزفاف.

وتوقع إمبابي، أن ترتفع وتيرة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال الفترة المقبلة، بفعل عوامل مختلفة، من بينها ارتفاع الطلب والاستعدادات لموسم الزواج، بالإضافة لارتفاع الذهب بالبورصة العالمية مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، ولامست مستوى 3150 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2172 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في وقت لاحق اليوم، بالإضافة لبيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.

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