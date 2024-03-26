منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: مستوطنات الضفة الغربية ليس لها أساس شرعي

أكد المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن تأجيج التوتر في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط:" المستوطنات في الضفة الغربية ليس لها أساس شرعي".

وأضاف المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط: “ تم استخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد من قبل الاحتلال”.

وأشار المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة تهدم وهناك قيود على العمل الميداني الإنساني وخطوط الإمداد.