مندوب أمريكا بمجلس الأمن: أي عملية عسكرية برفح الفلسطينية تؤدي لدمار أكبر

أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، إن إسقاط المساعدات جوا ليس بديلا لإدخالها عن طريق البر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مندوب الولايات المتحدة في جلسة لمجلس الأمن، "أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى دمار أكبر".

وطالب مندوب الولايات المتحدة، "لابد من تواجد حكومة فلسطينية ذات تمثيل أفضل".

وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، قائلا إن الناس هناك يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، يجب إلغاء القرار، ولا يمكنهم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما يقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية.