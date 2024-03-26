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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية للاحتلال ب‎الجولان

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله استهداف ثكنة عسكرية للاحتلال في يردن بالجولان السوري المحتل "مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا رداً على ‌‌إعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع.

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اللبنانية ظهر اليوم قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏


كانت ‏عناصر المقاومة الإسلامية اللبنانية استهدفت في وقت سابق ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية.‏

فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوب لبنان.

وأفادت قناة الميادين  بأنه تم استهداف موقعاً إسرائيلياً في الجليل الغربي جنوب لبنان بالنيران المباشرة.

وفي وقت سابق؛ استهدفت المقاومة اللبنانية انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المدفعية حيث اوقعت أفراده بين قتيل ومصاب.

واستهدف حزب الله في وقت سابق من اليوم  انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

فيما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية أنه تم إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله اللبناني تحركًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية حيث تم إصابته بشكل مباشر.

كما أعلن حزب الله في لبنان ، أنه استهدف موقع ‏رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار الحزب أيضا إلى أنه استهداف أيضا موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه، كما تم استهداف موقعي بركة ‏ريشا وحدب ‏يارين.

وأعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد الماضي.

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بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية للاحتلال ب‎الجولان


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