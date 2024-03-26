حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

قال قائد قيادة العمليات في شمال غرب بيلاروسيا، ألكسندر نومينكو، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تجري استطلاعًا جويًا نشطًا ضد بيلاروسيا، وتتمركز أكثر من 130 طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود بيلاروسيا.

وأضاف نومينكو وفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا": "يتم إجراء استطلاع جوي أيضًا ضد بيلاروسيا، ويتم تسجيل 4-5 رحلات استطلاع في المتوسط يوميًا، وفي الوقت الحالي تتمركز 132 طائرة مقاتلة من المجموعة الجوية لحلف شمال الأطلسي في الاتجاه الشمالي الغربي".

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، في أواخر فبراير الماضي، إن القوات المسلحة البيلاروسية سجلت يوميًا ما بين 5 إلى 9 رحلات لطائرات استطلاع من دول غربية بالقرب من الحدود البيلاروسية، وتم استخدام الاستطلاع الفضائي بشكل نشط ضد بيلاروسيا.

وأضاف خرينين أن الاستطلاع المكثف مؤشر على أن الغرب "يريد التخطيط لشيء ما" ضد بيلاروسيا.

وترى مينسك أيضًا أن الحركة النشطة للقوات والمعدات العسكرية في الدول المجاورة هي جزء من التدريبات التي تخطط لها وتجريها دول الناتو وحلفاؤها.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي إنه "يمكن إنشاء مجموعات ضاربة تحت ستار التدريبات"، مشددا على أن مينسك لاحظت "مجموعة الإجراءات التي تنفذها أوروبا الغربية بقيادة الولايات المتحدة مسبقا استعدادا للعمليات العسكرية".

وأشار وزير الدفاع البيلاروسي أنه تم حشد أكثر من 60 ألف جندي أمريكي في أوروبا بينما تتمركز 18 مجموعة تكتيكية من الدول الأعضاء في الناتو يبلغ عددها أكثر من 32 ألف فرد في البلدان المجاورة، على وجه الخصوص، في بولندا ودول البلطيق.