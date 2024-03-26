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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,520 جنيها  شراء 3,577 جنيها 


عيار 22 بيع 3,227 جنيها  شراء 3,279 جنيها 


عيار 21 بيع 3,080 جنيها  شراء 3,130 جنيها 


عيار 18 بيع 2,640 جنيها  شراء 2,683 جنيها 


عيار 14 بيع 2,053 جنيها  شراء 2,087 جنيها 


عيار 12 بيع 1,760 جنيها  شراء 1,789 جنيها 


الاونصة بيع 109,472 جنيها  شراء 111,249 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها  شراء 25,040 جنيها 


الكيلو بيع 3,520,000  جنيها شراء 3,577,143 جنيها 

 

سعر الذهب اليوم 25-3-2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,486  جنيها شراء 3,543 جنيها بيع 


عيار 22 بيع 3,195 جنيها شراء 3,248 جنيها بيع 


عيار 21 بيع 3,050 جنيها شراء 3,100 جنيه بيع 


عيار 18 بيع 2,614 جنيها شراء 2,657 جنيها بيع 


عيار 14 بيع 2,033 جنيها شراء 2,067 جنيها بيع 


عيار 12 بيع 1,743 جنيها شراء 1,771 جنيها بيع 


الاونصة بيع 108,406 جنيهات شراء 110,183 جنيها بيع 


الجنيه الذهب بيع 24,400 جنيه شراء 24,800 جنيه بيع 


الكيلو بيع 3,485,714 جنيها شراء 3,542,857 جنيها بيع 
 

سعر الذهب اليوم 24-3-2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,400 جنيه شراء 3,457 جنيها بيع 


عيار 22 بيع 3,117 جنيها شراء 3,169 جنيها بيع 


عيار 21 بيع 2,975  جنيها شراء 3,025 جنيها بيع 


عيار 18 بيع 2,550 جنيها شراء 2,593 جنيها بيع 


عيار 14 بيع 1,983 جنيها شراء 2,017 جنيها بيع 


عيار 12 بيع 1,700 جنيه شراء 1,729 جنيها بيع 


الاونصة بيع 105,740 جنيها شراء 107,517 جنيهات بيع 


الجنيه الذهب بيع 23,800  جنيه شراء 24,200 جنيه بيع 


الكيلو بيع 3,400,000 جنيه شراء 3,457,143 جنيها بيع 

 

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 تزامنا مع عيد الأم وشهر رمضان 

عيار 24 بيع 3,543  جنيها شراء 3,600 جنيه بيع 


عيار 22 بيع 3,248 جنيها شراء 3,300 جنيه بيع 


عيار 21 بيع 3,100 جنيه شراء 3,150 جنيها بيع 


عيار 18 بيع 2,657 جنيها شراء 2,700 جنيه بيع 


عيار 14 بيع 2,067 جنيها شراء 2,100 جنيه بيع 


عيار 12 بيع 1,771  جنيها شراء 1,800 جنيه بيع 


الاونصة بيع 110,183 جنيها شراء 111,960 جنيها بيع 


الجنيه الذهب بيع 24,800 جنيه شراء 25,200 جنيه بيع 


الكيلو بيع 3,542,857 جنيها شراء 3,600,000 جنيه بيع 
 

سعر الذهب اليوم 20-3-2024 في رمضان 

عيار 24 بيع 3,406 جنيهات شراء 3,463 جنيها


عيار 22 بيع 3,122 جنيها شراء 3,174 جنيها


عيار 21 بيع 2,980 جنيها شراء 3,030 جنيها


عيار 18 بيع 2,554 جنيها شراء 2,597 جنيها


عيار 14 بيع 1,987 جنيها شراء 2,020 جنيها


عيار 12 بيع 1,703 جنيها شراء 1,731 جنيها


الأونصة بيع 105,918 جنيها شراء 107,695 جنيها


الجنيه الذهب بيع 23,840 جنيها شراء 24,240 جنيها


الكيلو بيع 3,405,714 جنيها شراء 3,462,857 جنيها
 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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