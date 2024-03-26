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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: ادعاء نتنياهو بشأن تضرره من قرار مجلس الأمن ليس دقيقا

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، على ادعاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أدى إلى تصلب مواقف حركة حماس.

وقال ميلر: "إن تصريح رئيس الوزراء نتنياهو بأن هناك صلة بين قرار مجلس الأمن ورد حماس غير دقيق في جميع النواحي تقريبًا".

وأضاف: "لن نمارس السياسة بشأن هذه القضية الأكثر أهمية وصعوبة، وسنواصل التركيز على الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى المتبقين".

وأوضح الأمريكيون أيضا أن الاجتياح البري لرفح من شأنه أن يضر بالمدنيين الفلسطينيين والأمن القومي الإسرائيلي، بينما يترك إسرائيل معزولة حول العالم.

وأعلن مكتب نتنياهو أمس، بعد القرار الأمريكي بالامتناع عن التصويت وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) على تصويت مجلس الأمن الدولي، أن "الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها الثابت في مجلس الأمن".

وجاء في بيان رسمي نشرته حركة حماس: "أبلغنا الوسطاء بأن الحركة متمسكة بموقفها الذي نقلته في 14 مارس. إن الرد الإسرائيلي لم يلبي أياً من مطالبنا الأساسية - وقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وتبادل الأسرى".

وأضافت أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملان المسؤولية الكاملة عن فشل جهود التفاوض".

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