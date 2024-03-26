شراكه بين دمياط وهيئة فولبرايت مصر لتنمية مهارات الشباب والتدريب بالجامعات الأمريكية



شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأمسية التى أقامتها هيئة فولبرايت مصر بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، بحضور الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي للهيئة و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس و الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا ..

واستهلت " المحافظ " كلمتها بالترحيب باستكمال تلك الشراكة المتميزة بين المحافظة وهيئة فولبرايت والتى تحقق دعم الشباب والعاملين بالجهات المختلفة وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على المنح التى تقدمها الهيئة، حيث يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتعزيز إستراتيجيات التعلم خاصة مع كون دمياط من أحد مدن التعلم المصرية الأعضاء بشبكة اليونسكو لمدن التعلم وحصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم،وانضمامها للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية ، علاوة على رؤية المحافظة وايمانها بأهمية الاستثمار الجاد فى الشباب وتأهيلهم بالمجالات المختلفة لدعم مسيرة التنمية..

وأكدت " محافظ دمياط " أن شراكة المحافظة وهيئة فولبرايت تُعد من أهم الشراكات المتميزة التى حققتها دمياط مع المنظمات الدولية، حيث أن هيئة فولبرايت من أهم برامج التبادل الثقافى بين مصر الولايات المتحدة الأمريكية ، مضيفة أن الجانبين بصدد تحقيق تعاون لدعم منظومة التعليم الفنى والذى نهتم به سواء على مستوى الدولة و داخل المحافظة باعتباره القطاع الأهم الذى يساهم فى دعم القطاعات الصناعية و تنمية مهارات الشباب، هذا إلى جانب المنح التى تقدمها للشباب فى مسارهم المهنى من خلال اطلاق برامج الزمالة والماجستير بالجامعات الأمريكية..

فيما وقد دعت أبناء محافظة دمياط بالبرامج التى تقدمها الهيئة والاستفادة منها ، مؤكدة على دور مدير مديرية التربية والتعليم الغرفة التجارية و الجمعيات الأهلية ومدير على حث الشباب على التقديم

ومن جانبها أعربت الدكتورة ماجى نصيف عن تقديرها الكبير لمحافظ دمياط وتعاونها مع الهيئة لإطلاق برامج الهيئة، وفتح باب للتعامل مع القيادات والشباب والعاملين بالجهاز الادارى للمحافظة وطلاب الجامعات وفتح فرص جديدة لهم ، كما وجهت الشكر إلى رؤساء الجامعات على هذا التعاون.

وأشارت إلى أن الهيئة تحتفل بمرور ٧٥ عام على إنشائها والتى تعد لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تم انشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولى بين الدولتين عام ١٩٤٩ وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برنامج التبادل التعليمى والثقافى بين البلدين، لافتة الى أن مجلس إدارة هيئة فولبرايت يرأسه وزير التعليم العالى ويضم أعضاء مصريين وأمريكيين.

وخلال الأمسية تم تسليط الضوء حول برامج فولبرايت تحديدًا منح الماجستير و معلمين اللغة الإنجليزية وزمالة إعداد القادة ومنحة المبادرات المجتمعية ، كما قام خريجى برامج فولبرايت باستعراض تجاربهم بالمنح التى شاركوا خلالها..