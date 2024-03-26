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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هجمات مُتبادلة وسقوط أبوجبل|التعادل الإيجابي يحسم نهاية الشوط الأول بين مصر وكرواتيا

صدى البلد

انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مصر وكرواتيا، أحرز الهدف الأول رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتعادل  نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 21.

وجاء الهدف لمصر، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.

وقبل انتهاء الشوط الأول بلحظات، أهدرت كرواتيا هدف التقدم بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها برونو بيتكوفيتش بتسديدة ولكن كرته علت العارضة.

أما التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، فجاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.
- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.
- الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب كرواتيا يكون كالتالي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش.
الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.
الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.
الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.

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