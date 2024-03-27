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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العاصمة|كرواتيا تنهي آمال منتخب مصر بهدف رابع في شباك أبو جبل

صدى البلد

أنهي لوفرو ماير، آمال المنتخب المصري بإحرازه الهدف الرابع لصالح منتخب كرواتيا ، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

 

وجاء الهدف بعدما تسلم لوفرو ماير الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس أبو جبل داخل الشباك

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

 

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.

وفي الدقيقة 77، سجل كراماريتش الهدف الثالث، بعدما  أرسل لوفرو ماير  عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة حولها أندري كراماريتش رأسية قوية على يسار أبو جبل داخل الشباك.

أما التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، فجاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.
- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.
- الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب كرواتيا يكون كالتالي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش.
الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.
الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.
الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.

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