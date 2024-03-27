الشيبي رفض رامز جلال و120 ألف دولار| اعتراف ورسالة عاجلة من حسين الشحات.. تفاصيل

حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وقع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، ضحية في مقلب الفنان رامز جلال خلال برنامجه الشهير “رامز جاب من الأخر”، ورافقه لاعب نادي الأهلي أكرم توفيق.

وعقب معرفة الثنائي حسين الشحات وأكرم توفيق، لاعبي النادي الأهلي، مقلب الفنان رامز جلال ووقوعهما ضحية، وجه رامز جلال بعض الأسئلة بشأن أزمة اللاعب حسين الشحات مع اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي.

الشيبي يرفض الظهور مع الشحات

ويعتمد مقلب رامز جلال في اغلب الحلقات علي مواجهة خصمين مختلفين سويًا داخل البرنامج، وبحسب المصادر فإنه كان من المقرر أن يحل الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، ضيفًا في البرنامج برفقه حسين الشحات إلا أنه رفض.

وصرح مصدر مقرب من اللاعب محمد الشيبي، أنه قام برفض مبلغ مالي ضخم للظهور في برنامج "رامز جاب من الأخر"، بصحبة اللاعب حسين الشحات وذلك بسبب أزمتهما سويًا عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي بنهاية الدوري.