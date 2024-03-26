أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات مع الشيبي

كشف أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، عن المخطئ في أزمة زميله حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، والتي وصلت إلى المحاكم.

وقال اكرم توفيق في تصريحات تليفزيونية خلال حلوله ضيفًا مع رامز جلال: "الثنائي حسين الشحات، محمد الشيبي مخطئان تماما فيما حدث"



وأضاف: "الثنائي مخطئ وعليهما الاعتراف بذلك، ولا أرى أن هناك طرفا بينهما صائبا فيما فعله"

ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ16 من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، حسين الشحات وأكرم توفيق لاعبا النادي الأهلي.

والجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يقدم برنامج حمل اسم رامز جاب من الآخر، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم السمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.