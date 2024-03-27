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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

صدى البلد

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء  وهى  باللون الأصفر بالعداد الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرّض لمحضر سرقة التيار.

ولمبة التلاعب اسم يطلق على لمبة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باللون الأصفر تُضئ فى أوقات معينة ولأسباب مُحددة، ويتضح من اسمها أن لها علاقة بأخطاء يرتكبها المشترك قد تعرّضه لمحضر سرقة.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على وسائل  التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها وهى:

 

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وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لمناقشة الميزانية

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فى نفس اليوم ..رجع كارت شحن عداد الكهرباء الضائع


أسباب إضاءة لمبة التلاعب


1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على عداد الكهرباء لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل عداد  الكهرباء من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

خطوات تجنب محضر سرقة التيار


1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوباً لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في عداد الكهرباء مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المُهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

مميزات العداد مسبوق الدفع


1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

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