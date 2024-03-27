شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لتجمع للمواطنين قرب معبر المنطار التجاري "كارني" شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حرق منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يشهد منذ قرابة الأسبوع حصارا مشددا، واستهدافا للطواقم الطبية والنازحين، حيث لا تزال القوات تواصل عملياتها في محيط المجمع، وخاصة في منطقة المسحال، وبداية مخيم الشاطئ.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شرق بيت حانون.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي على مدينة الأمل للأسرى المحررين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث دمر جيش الاحتلال عددا من الأبراج.

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، استشهد 11 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة ضهير.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.