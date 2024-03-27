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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث أوجه التعاون المشترك مع أستراليا

صدى البلد

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى القاهرة، وذلك بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء صباح اليوم.

وناقش اللقاء، آفاق التعاون بين مصر وأستراليا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، و كذلك تبادل المعلومات و الخبرات خاصة في مجال الأبحاث العلمية المرتبطة بسلامة الغذاء، و دعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين. 

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور طارق الهوبي الدعوة إلى السفير الأسترالي لحضور الاحتفالية السنوية باليوم العالمي لسلامة الغذاء، والمقرر انعقادها في نهاية شهر مايو المقبل تحت شعار "الأنظمة الغذائية الحديثة كمحفز للابتكار والاستثمار في قطاع إنتاج الغذاء".

ويتم تنظيم هذا الحدث على هامش "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"، ويجمع ممثلين للقطاع الخاص والخبراء في مجال سلامة الغذاء من مصر ومن جميع أنحاء العالم، لتوضيح آلية  تطوير وتنفيذ برامج الرقابة على الأغذية التي تخدم بشكل فعال حماية صحة المستهلك، وخلق بيئة مناسبة لتحسين أداء قطاع الأغذية والأغذية الزراعية في مصر ، بالإضافة إلى بناء الثقة في المنتج الغذائي المصري على المستويين الوطني والدولي.

البرامج التدريبية الابحاث العلمية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي القومية لسلامة الغذاء الكوادر البشرية

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