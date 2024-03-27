شعبة النقل الدولي: 5.4 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة باقتصادية قناة السويس 2030

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي، مشيرا إلى أن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030.

وأكد أن مصر – وفقا للمعلن – تسعى الى تحقيق 5.4 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة من استثمارات القطاعات الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، كما تسعى الى تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء بحلول 2030 وإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميا تضم خدمات بحرية ولوجستيات وتقنيات مالية وتجارة الترانزيت واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أن منطقة قناة السويس أصبحت بوابة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحورا يرتكز عليه الاقتصاد المصري باعتباره قيمة مضافة والأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت نتيجة الأزمات العالمية لكنها ما زالت في طريقها الإيجابي.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين،أعلن مؤخرا، إن إجمالي التعاقدات بالمناطق الصناعية والمواني منذ بداية السنة المالية الحالية، في الأول من يوليو الماضي بلغ 127 مشروعاً بتكلفة استثمارية بنحو 2.8 مليار دولار.

وأوضح جمال الدين في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن 61 مشروعاً من بينها حصل على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 49%، في مقابل موافقة مبدئية لعدد 66 مشروعاً بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 39%.

وأضاف أنه سيتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وفي الفترة من يناير الماضي وحتى الآن تم التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، وأن 13 مشروعاً منها حصل على موافقة نهائية، و24 مشروعاً على موافقة مبدئية.