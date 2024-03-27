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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 17.. جوني في ورطة جديدة

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الكثير من المواقف الكوميدية بين الكبير وأفراد أسرته.

 

وبدأت الحلقة بمواقف كومدية جمعت مربوحة بابنة عمها فروحة والتي تجسد شخصيتها دنيا سامي.

 

كما شهدت الحلقة وقوع جوني في ورطة جديدة مع الكبير بعد التصرف في فلوس علف البهائم الخاصة بمزرعة الكبير وعمل مشروع بها.

 

واختتمت الحلقة باقناع فروحة لابنة عمها مربوحة بخيانة الكبير أوي لها بسبب امنيته في انجاب بنت.

 

أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير مربوحة

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