برنامج حياة كريمة يقدم جائزة مالية لدار تحفيظ قرآن كريم

قدم برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، هدية لدار تحفيظ القرآن الكريم، في حلقة اليوم من البرنامج.



وخلال أحداث الحلقة، كشف رئيس دار تحفيظ القرآن الكريم، عن أنه هذا المكان موجود منذ ١٤ عاما ومرخص من الأزهر الشريف، واعمل هنا بعد الخروج للمعاش بشكل يومي، ويأتي من ٤٠ إلى ٥٠ طالب لحفظ القرآن الكريم.

وقدم برنامج حياة كريمة، مبلغ مالي للدار، ليرد رئيس الدار، قائلا :"هنعمل سنه كاملة بدون مقابل بأموال هذه الجائزة المالية، وما دام ربنا كرم .. يبقى لازم نعمة ربنا تظهر على الأولاد والمحفظات".



