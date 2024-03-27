أكشن عمرو يوسف وإيفيهات تايسون ولوك جديد لـ يسرا.. مفاجآت إعلان شقو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شقو الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرويوسف ومعه النجم محمد ممدوح و ظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم و ظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين .



وكان النجم احمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير .

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.



الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.