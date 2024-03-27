حزب الله يعلن استشهاد عنصرين من قواته في الغارات الإسرائيلية الأخيرة |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استشهاد 2 من عناصره جراء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على لبنان.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة وحيد العاملي مواليد العام 1968 من بلدة دير انطار في جنوب لبنان".

وأضاف حزب الله أنه تم أيضا استشهاد المسعف حسن حسين حسن ذو الفقار مواليد العام 1995 من بلدة مزرعة مشرف في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، عن مقتل 3 عناصره جراء الغارات التي شنها جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم.

وأكد حزب الله مقتل علي دين، من قضاء بعلبك؛ وعلي جوهري، من مدينة الهرمل القريبة؛ وعلي الأخرس من تول جنوب لبنان.