حطّم أرقامي.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

مدح فرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي الأسبق، الدولي المصري محمد صلاح، هداف الريدز الحالي.

وسبق لتوريس مزاملة صلاح في تشيلسي لفترة وجيزة، وذلك بعدما لعب الدولي المصري للبلوز عام 2014.

ومنذ انتقاله إلى الريدز عام 2014، استطاع صلاح تسجيل 207 أهداف خلال 337 مباراة، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي.

وخلال مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي، قال توريس: "كنا زملاء في تشيلسي، وأنا سعيد حقا من أجله، أنا على تواصل معه، وأشعر بسعادة حقا من تحطيمه لأرقامي".

وتابع توريس: "أتذكر عندما جاء إلى إنجلترا في سن صغيرة، ولم ينل ما يستحقه من دقائق في تشيلسي، كان مضطرا للانتقال إلى إيطاليا وإثبات نفسه، وإيجاد ناد مميز يناسبه".

وأكمل توريس: "بإمكانكم رؤية نتيجة ما قام به، وبالنسبة لي، فهو أحد أفضل اللاعبين بآخر 10 سنوات.. ودائما ما أقول إنه لاعبي المفضل".

وأكد المهاجم الإسباني الأسبق أن المهاجم المصري يعد أحد الأسباب الرئيسية للنجاحات التي حققها ليفربول في السنوات الأخيرة، مضيفا: "أنا فخور حقا به، لأني أعلم مدى صعوبة ما مر به عند قدومه إلى إنجلترا".

واستطرد: "لقد برهن على أنه لاعب مميز، وكان بحاجة لناد مثل ليفربول يمنحه الثقة، وهو ما ساعده على إظهار ماهو قادر على فعله".

وفي ختام تصريحاته، أشار توريس إلى سعادته عند توقيع صلاح على عقد جديد في 2022، مؤكدا أنه سينهي مسيرته وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول.