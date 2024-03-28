عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية للصعيد برسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد| صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، مع بداية جولته الرعوية لمحافظات صعيد مصر، في حفل رسامة وتنصيب القس فوزي مسعود قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط الشريف بمحافظة أسيوط، وحفل تنصيب القس رمسيس محروس، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنشأة كامل المنيا، وحفل رسامة وتنصيب القس مينا عبدالله أنس الوجود، للكنيسة الإنجيلية بشرارة المنيا، وحفل رسامة وتنصيب القس إيهاب ميلاد زكي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطوة المنيا، ورسامة شيوخ جدد للكنيسة، كما شارك  في الجولة الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع مشيخة ملوي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا، وذلك بحضور جماهيري كبير من شعب وقيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بمحافظة المنيا وأسيوط.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنائس الإنجيلية ولجميع القسوس والشيوخ الجدد، متمنيًا خدمة متميزة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع، مضيفًا: "الفهم لكلمة الله هو أساس نهضة الكنيسة الحية، والتعليم السليم هو أساس النهضة، ولا تستسلم للحظات الضعف والتراجع، لأن الثقة في الله هي بوابة الخروج، وتذكروا جيدًا يا أحبائي بأن العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والصلاة تغير الحياة وتجعلنا نكتشف إرادة الله، وعلينا أن نتمسك بكلمة الله وتعاليم الكتاب المقدس مثل  الرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر".

اندريه زكى القس إندريه زكي الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الانجيلية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

موضوعات متعلقة

حفل إفطار جماعي بالكنيسة الإنجيلية في المنيا.. والصائمون يؤدون صلاة المغرب بالملعب|شاهد

الشركاء معًا.. 4000 مصري على مائدة إفطار الهيئة الإنجيلية بالمنيا|صور

ترشيحاتنا

بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

تحقيقات موسعة في واقعة شنق متهم لنفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة

تثير الجدل .. أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون | تفاصيل

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان.. اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء

أسامة الأزهري: حفل إفطار المطرية يعبر عن المعدن الأصيل للإنسان المصري

إسرائيل: سننسخ حرب غزة في لبنان إذا صعّد حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللي بيحصل مهزلة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال: «كله إلا الأذية»|صور

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

فيديو

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ