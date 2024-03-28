ضعف الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.. ما السبب؟

تشهد صناعة السيارات الكهربائية تحديات متزايدة في الأسواق العالمية، حيث يواجه المصنعون تباطؤًا في الطلب على هذه السيارات، خاصة في الأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

يهدف هذا التقرير إلى استكشاف أسباب هذا التباطؤ والتحديات المستقبلية التي تنتظر صناعة السيارات الكهربائية.

المبيعات العالمية

بحسب بيانات "Bloomberg NEF"، فإن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي يتم شحنها بالكهرباء عالميًا في عام 2023 بلغ حوالي 13.8 مليون مركبة.

ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أن هناك تباطؤًا واضحًا في وتيرة النمو، حيث انخفضت نسبة النمو إلى 33٪ في عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة.

التحديات والعوامل المؤثرة:

1. الضغوط الاقتصادية في الصين: يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متعددة، مما أثر سلبًا على سوق السيارات الكهربائية في أكبر سوق لها في العالم.

2. شكوك المستهلكين: يعاني المستهلكون من عدم كفاية شبكات الشحن وقوة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، مما يزيد من التردد في شراء السيارات الكهربائية.

3. التكلفة المرتفعة: يعتبر سعر السيارات الكهربائية أحيانًا أعلى من السيارات التقليدية بنسبة تصل إلى 30٪ في أوروبا و27٪ في الولايات المتحدة، مما يقلل من قدرة المستهلكين على الشراء.

تتوقع المؤسسة البحثية استمرار التباطؤ في نمو مبيعات السيارات الكهربائية في العام الحالي، مع توقعات بتحقيق نسبة نمو لا تزيد عن 20٪. وتعكس هذه التوقعات التحديات التي تواجه الصناعة، وتشدد على ضرورة التحرك السريع لتجاوز هذه العقبات وتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية.