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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة المتابعة والتواصل بمستقبل وطن بالإسكندرية تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

اجتماع أمانة المتابعة
اجتماع أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالإسكندرية

عقدت أمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور حمدي شهاب، الأمين المساعد لأمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي المركزية، ومحمد حلمي عبد المولى، عضو هيئه مكتب الأمانة بالمركزية، وياسر جبر، عضو هيئة مكتب الأمانة بالمركزية، ومحمد سعيد جويلي، أمين الأمانة بالإسكندرية.

وذكر الحزب في بيان الأربعاء، أن الاجتماع تناول أساسيات عمل الأمانة، ومدى أهمية دورها في الحزب، وضرورة التمسك باختصاص الأمانة، مع عدم التعدي على اختصاصات الأمانات الأخرى، والتأكيد على إبراز أساسيات العمل الحزبي من أجل الوصول لرضا المواطن المصري، وخدمة الحزب والارتقاء به.

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وتقدم حمدي شهاب بالشكر إلى كافة أمناء المتابعة بالأقسام المُختلفة، وهيئات المكاتب بكل قسم، على جهودهم الصادقة، مؤكدًا أن دور الأمانة يتلخص في شقيّن الأول التقييم والمتابعة والثاني التواصل الإجتماعي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل واضحة للفتره القادمة؛ للإرتقاء بالعمل الحزبي، مع التأكيد على أهمية العضويات الجديدة لإدخال أعضاء فعالين جُدد.

وأكد محمد جويلي ضرورة تنفيذ المهام بإتقان، لتأدية دور الأمانة بكل شفافيه وحياديه، مُضيفًا أن دور أمناء الأقسام والوحدات الحزبيه شديد التأثير، في كافة الفعاليات، مُشيرًا إلى أهمية العمل كفريق واحد.

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