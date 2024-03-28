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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حُماة الوطن" بالإسكندرية يواصل مبادرة "سند" لتوزيع 3000 شنطة رمضان

مبادرة سند بحزب حماة
مبادرة سند بحزب حماة الوطن بالإسكندرية

واصلت أمانة المرأة بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية، فعاليات توزيع شنط رمضان من السلع والمواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن المواطن البسيط.

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وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن الحزب حريص على مشاركة أهالينا من المواطنين في مختلف المناسبات طوال العام وتقديم الدعم لهم، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات خلال شهر رمضان المبارك منها  توزيع السلع الغذائية أو وجبات الإفطار والسحور وذلك في إطار دور الحزب الاجتماعي ومسئوليته تجاه للأسر من أهالينا.

وأضاف محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالإسكندرية، أن الحزب يضع المواطن على رأس أولوياته، لذا فإن جميع الأمانات النوعية والأقسام الجغرافية بالمحافظة تعمل في إطار خطة عمل موحدة بالتواجد المستمر في الشارع السكندري ومشاركة أهالينا المناسبات المختلفة ودعمهم والعمل على حل مشاكلهم.

وقالت رانيا الشيمي أمين أمانة المرأة بالإسكندرية، إن الفعالية تعد استكمالا لمبادرة "سند" التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية برئاسة النائبة الدكتورة رندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، لدعم الأسر من أهالينا بالسلع الغذائية والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. 

وأضافت الشيمي أنه تم توزيع ثلاثة آلاف شنطة رمضان التي تضم جميع السلع الغذائية، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأكثر احتياجا والمرضى بالمنازل في المناطق والأحياء المختلفة بالمحافظة، وذلك بواسطة الشباب والفتيات من أعضاء الأمانة.

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