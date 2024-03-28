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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة..الأرصاد تحذر من طقس الخميس | حدث ليلا

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

 

حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع ليسود طقس حار غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية. أما عن حالة الطقس ليلا فمائلة للبرودة على الأنحاء كافة.


مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة رأس الحكمة في هذا الموعد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.


إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت بوقف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق مركبة "توك توك" بالجيزة.


بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

تقدم المحامي أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات، بتظلم في المحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان المقيد برقم 31 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة القاهرة الجديدة الكلية إلحاقا بالتظلم رقم 1450 لسنة 2024 تظلمات نيابة استئناف القاهرة، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.


أحمد سالم: لن نرد على المهاترات..والزمالك حصل على قيمة غرامة كهربا بالكامل

رد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على إدعاءات محمود عبد المنعم "كهربا" بقيام نادي الزمالك بالحصول على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية هروبه من القلعة البيضاء.


بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

تعرض الفنان الشاب محمد عامر، وزوجته الانفلونسر سلمى زهران، لحادث مروري مساء أمس الأربعاء 27 مارس، بعد عودتهما من حفل إفطار تيك توك السنوي.


الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية استهدفت سفينة حربية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها دمرت 4 طائرات مسيّرة طويلة المدى تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.


شعرت بالصدمة.. إليسا: فلوس كتير بتاعتي راحت في البنك بلبنان

حلت المطربة إليسا،  ضيفة على الإعلامي  عمرو أديب في برنامج " بيج تايم بودكاست" المذاع على قناة " إم بي سي ".

 

الأرصاد أمريكا ضابط إليسا كهربا الزمالك اخبار البلد

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