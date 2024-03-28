الأرصاد السعودية تطلق تحذيرات من حالة الطقس في المحافظات |تفاصيل

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشارت الأرصاد السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعن حالة الأمواج، قالت الأرصاد السعودية، إن الأمواج سترتفع من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

وأضافت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.