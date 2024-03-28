أعلى من معدلها الطبيعي بـ 8 درجات..الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستمرار لإرتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن اليوم هو ذروة إرتفاع قيم درجات الحرارة، حيث متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة مئوية.

الأرصاد: الطقس حار نهاراً



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 7_8 درجات مئوية، في معظم محافظات الجمهورية، و ذلك بسبب التأثر بكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية .

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس حار نهاراً في معظم محافظات الجمهورية ، و خاصة في وقت الظهيرة ، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة في الكتل الهوائية الصحراوية منخفضة ، لذلك لا نشعر بشدة إرتفاع درجات الحرارة إلا في أماكن مغلقة أو في التعرض المباشر لأشعة الشمس.