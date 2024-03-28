بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

منحة عيد الفطر 2024 .. تصدرت منحة عيد الفطر المبارك ، وصرف مكافآت العاملين بالدولة محركات البحث على جوجل خلال الآونة القليلة الماضية، لاسيما بالتزامن مع قرب دخول عيد الفطر المبارك 2024 ، حيث اعتادت بعض الوزارات والجهات على صرف منحة للموظفين لديها بمناسبة العيد.



ضوابط المنح للموظفين



في سياق متصل ، حددت وزارة المالية، 3 ضوابط بشأن صرف مكافآت للعاملين بالدولة بمناسبة حلول الأعياد أو المناسبات سواء دينية أو قومية ، تمثل فيما يلي :-

1_ استحقاق هذه المكافآت هو أداء أعمال غير اعتيادية

أو أداء عمل متميز وغير مرتبطة بحلول مناسبات أو أعياد،

2_هذه المكافآت قررت بقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017.



3_ الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية.

و جاء ذلك بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2024 بشأن وضع ضوابط لحوكمة استحقاق وصرف مكافآت يصادف صرفها حلول الأعياد أو المناسبات والخصم بها على الموازنة العامة للدولة.

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وشددت وزارة المالية، على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية الالتزام بضوابط صرف المكافآت للعاملين-منعًا للمساءلة القانونية- وخاصة من حيث (مناط الاستحقاق-صرفها بقيمة مقطوعة-الخصم بها على الموارد الذاتية) وعدم تأثير صرف تلك المكافآت على الهدف المنشأ من أجله الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص، وكذلك ألا يؤثر صرفها على حصة وزارة المالية، المقررة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.



الجهات التي تقوم بصرف منحة عيد الفطر



وهناك العديد من الجهات التي تقوم بصرف منحة عيد الفطر، بعدما قامت بصرف منحة شهر رمضان، من بين الجها الحكومية التي قررت صرف منحة للعاملين بها، هي وزارة النقل، والتي قررت صرف نحو 49 مليون جنيه منحة شهر رمضان، يستفيد منها نحو 65 ألف عامل في السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.



وتنوعت الجهات الحكومية والتابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والتي ستقوم بـ صرف منحة للموظفين، وهي «الهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، وغالبية شركات البترول، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركات قطاع الأعمال العام، ووزارة الأوقاف والسكك الحديد، ومعظم الجامعات الحكومية».