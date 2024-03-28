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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراءات عاجلة لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين في ترقيات 2024| تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيهات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين 2024، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/  .

 

حجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية

وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن يتم التنبيه كتابياً على شاغلي وظيفة معلم أول أ فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لـ ترقيات المعلمين 2024 بمديريتهم، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/ ، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على وظائف المعلمين "مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي" في الفترة من 17 أبريل 2024 حتى 23 مايو 2024 طبقا لتوزيع المديريات التعليمية بالمحافظات الموضحة على النحو التالي:

  • القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية: التدريب من 17 أبريل حتى 23 أبريل. 
  • القليوبية وكفر الشيخ والغربية  والمنوفية والشرقية: التدريب من 24 أبريل حتى 4 مايو.
  • البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط: التدريب من 5 مايو حتى 16 مايو.
  • سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء والأقصر: التدريب من 17 مايو حتى 23 مايو.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة اتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/ ، مع التنبيه على الالتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية على النحو السابق توضيحه.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سوف يتم مخاطبة مديريات التربية والتعليم تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة للذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.

وكلفت الأكاديمية المهنية للمعلمين مديري مديريات التربية والتعليم بالتنبيه المشدد وتعميم نشرة دورية في ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس، وكذلك على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحدد لها المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا.

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